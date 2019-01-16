Теннисист Михаил Южный проведёт бесплатный мастер-класс в Пскове
23 января в 15:00 бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, двукратный полуфиналист турниров Большого шлема в одиночном разряде Михаил Южный проведёт бесплатный мастер-класс в Академии тенниса Пскова, сообщается в официальной группе организации.
Запись производится у администратора Академии тенниса Пскова по телефону 8 (8112) 610-710. Количество мест ограничено.
Академия тенниса находится в Писковичах на улице Гецентова, 1.