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Экономика

Минэкономразвития предложило упростить сделки с недвижимостью в режиме онлайн

Минэкономразвития РФ совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика» планирует перевести сделки с недвижимостью в режим онлайн, сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Документ уточняет форму онлайн-сделок дарения и покупки недвижимости, а также вводит требование об усиленной электронной подписи сторон.

Подготовка нормативной базы для электронных сделок с квартирами, включая куплю-продажу, рассматривалась в ноябре 2018 года на президиуме комиссии по цифровой экономике под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Программа призвана упростить жизнь активным молодым людям и собственникам жилья, которые смогут дистанционно в режиме онлайн регистрировать эти сделки.

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