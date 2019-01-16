0
11:11
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
14:26
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
10:43
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области
10:10
«Девяток» яиц появился в продаже в России
14:15
Объем инвестиций резидентов в ОЭЗ «Моглино» увеличился до 16,8 млрд рублей
17:26
Старт строительства новой школы в Дно – одно из самых позитивных событий 2018-го года, считает Сергей Быков
15:01
Наталья Тудакова: В 2018 году произошли колоссальные сдвиги в транспортной доступности Псковской области
Еще новости
Экономика

Псковский филиал Россельхозбанка подвел итоги 2018 года

По предварительным результатам работы в 2018 году Псковский филиал Россельхозбанка демонстрирует положительную динамику по основным направлениям деятельности. На 1 января текущего года совокупный кредитный портфель филиала составил 4,4 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в банке.

Корпоративный кредитный портфель филиала превысил 2 млрд рублей. Псковский филиал сохранил лидерство в финансировании АПК региона - в текущем году выдано порядка 1,4 млрд рублей, из них более 661 млн - в рамках льготного механизма кредитования агропромышленного комплекса.

Особое внимание филиал уделяет развитию розничного направления. В 2018 году филиал выдал населению региона на потребительские цели более 648 кредитов в объеме 192 млн рублей, а также на приобретение жилья - 257 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 346 млн рублей.

Также филиал продемонстрировал рост объема привлеченных средств. Совокупный депозитный портфель увеличился с начала года на 4,4% и составил 6,4 млрд рублей. В том числе объем вкладов физических лиц вырос на 7% до 5,1 млрд рублей.

«На сегодняшний момент банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы оказывать качественные финансовые услуги населению и предприятиям города и области, сохраняя при этом лидирующие позиции в кредитовании аграрного сектора», – отметил заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
16 января 2019
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
12 января 2019
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго 1
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области
11 января 2019
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области 1
«Девяток» яиц появился в продаже в России
11 января 2019
«Девяток» яиц появился в продаже в России
Объем инвестиций резидентов в ОЭЗ «Моглино» увеличился до 16,8 млрд рублей
09 января 2019
Объем инвестиций резидентов в ОЭЗ «Моглино» увеличился до 16,8 млрд рублей
Старт строительства новой школы в Дно – одно из самых позитивных событий 2018-го года, считает Сергей Быков
07 января 2019
Старт строительства новой школы в Дно – одно из самых позитивных событий 2018-го года, считает Сергей Быков 1
Наталья Тудакова: В 2018 году произошли колоссальные сдвиги в транспортной доступности Псковской области
07 января 2019
Наталья Тудакова: В 2018 году произошли колоссальные сдвиги в транспортной доступности Псковской области
2018 год был успешным для Псковской области, уверена Оксана Лазарева
06 января 2019
2018 год был успешным для Псковской области, уверена Оксана Лазарева

Идет загрузка...