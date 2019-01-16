Псковский филиал Россельхозбанка подвел итоги 2018 года

11:58, 17 января 2019, ПАИ

По предварительным результатам работы в 2018 году Псковский филиал Россельхозбанка демонстрирует положительную динамику по основным направлениям деятельности. На 1 января текущего года совокупный кредитный портфель филиала составил 4,4 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в банке.

Корпоративный кредитный портфель филиала превысил 2 млрд рублей. Псковский филиал сохранил лидерство в финансировании АПК региона - в текущем году выдано порядка 1,4 млрд рублей, из них более 661 млн - в рамках льготного механизма кредитования агропромышленного комплекса.

Особое внимание филиал уделяет развитию розничного направления. В 2018 году филиал выдал населению региона на потребительские цели более 648 кредитов в объеме 192 млн рублей, а также на приобретение жилья - 257 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 346 млн рублей.

Также филиал продемонстрировал рост объема привлеченных средств. Совокупный депозитный портфель увеличился с начала года на 4,4% и составил 6,4 млрд рублей. В том числе объем вкладов физических лиц вырос на 7% до 5,1 млрд рублей.

«На сегодняшний момент банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы оказывать качественные финансовые услуги населению и предприятиям города и области, сохраняя при этом лидирующие позиции в кредитовании аграрного сектора», – отметил заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.