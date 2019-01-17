По требованию прокуратуры страдающая психическими расстройствами на почве алкоголизма опочанка лишена водительских прав

10:40, 18 января 2019, ПАИ

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Опочецкого района выявила, что в нарушение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, жительница Опочецкого района, поставленная на диспансерный наркологический учет в связи с наличием диагноза «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя» имеет водительские права. «Данное обстоятельство ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права лица на управление транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний.

Требования прокурора суд удовлетворил, на женщину возложена обязанность по возврату водительского удостоверения в районное подразделение ГИБДД.