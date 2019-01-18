В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек

19:30, 18 января 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 482 км трассы Р-23 с участием двух легковых автомобилей поступило в 14:05. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.