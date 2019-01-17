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«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса по просмотрам на YouTube

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд».

Эпизод «Маша плюс каша» побил мировой рекорд по количеству просмотров видео на YouTube. Ролик посмотрели 3,4 миллиарда пользователей. Эта серия стала единственным мультфильмом, которому удалось войти в пятерку самого популярного контента на YouTube.

Релиз нового эпизода мультсериала «Вся жизнь — театр» запланирован на 25 января.

«Маша и медведь» выходит на экраны с 2009 года. За 10 лет существования мультфильм был переведен на 36 языков, а суммарное количество просмотров всех серий сериала составило 42 миллиарда.

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