«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса по просмотрам на YouTube

22:20, 18 января 2019, ПАИ

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд».

Эпизод «Маша плюс каша» побил мировой рекорд по количеству просмотров видео на YouTube. Ролик посмотрели 3,4 миллиарда пользователей. Эта серия стала единственным мультфильмом, которому удалось войти в пятерку самого популярного контента на YouTube.

Релиз нового эпизода мультсериала «Вся жизнь — театр» запланирован на 25 января.

«Маша и медведь» выходит на экраны с 2009 года. За 10 лет существования мультфильм был переведен на 36 языков, а суммарное количество просмотров всех серий сериала составило 42 миллиарда.