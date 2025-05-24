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Общество

Чем заняться в Пскове в выходные, посоветовал Борис Елкин

Культурно-просветительские, развлекательные и спортивные мероприятия, которые состоятся в эти выходные в Пскове, порекомендовал посетить глава города Борис Елкин.

Изображение из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Жители и гости города могут посетить 24 и 25 мая Кубок России и всероссийские соревнования по кудо, которые пройдут в псковском парке «Простория». Каждый день соревнования начинаются с 10:00.

Кроме того, 24 и 25 мая с 10:00 до 16:00 будет работать выставка «Разговор по существу» в центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4).

Также в эти дни с 12:00 до 18:00 можно посмотреть на традиционные изделия с Витебщины в Доме ремёсел (улица Некрасова, 10).

Помимо этого, 24 мая с 11:00 до 15:00 в центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4) будет проходить ярмарка «У Беклешова».

Кроме того, 24 мая в 12:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) начнётся концерт «Если верить в чудеса».

А 25 мая в 12:00 в парке Строителей стартует гастрономический фестиваль «Моя еда», который реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

«Желаю всем хороших выходных! Не упустите возможность создать яркие воспоминания и зарядиться положительными эмоциями в эти выходные!» – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

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