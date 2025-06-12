Ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня. Программа мероприятия практически готова – организаторы
Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня и продлится до 6 июля. Псковичей ожидает насыщенная программа, сообщили ПАИ организаторы.
«Программа мероприятия практически готова, совсем скоро мы выложим её на сайте namvina.ru/pskov и в наших соцсетях», – отметили организаторы.
Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стал одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.
Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Культурные, патриотические и спортивные мероприятия: как отметили День России в округах Псковской области
Ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня. Программа мероприятия практически готова – организаторы