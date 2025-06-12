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Общество

Ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня. Программа мероприятия практически готова – организаторы

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня и продлится до 6 июля. Псковичей ожидает насыщенная программа, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

«Программа мероприятия практически готова, совсем скоро мы выложим её на сайте namvina.ru/pskov и в наших соцсетях», – отметили организаторы.

Фото: ПАИ

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стал одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена ​технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.

Фото: ПАИ

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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