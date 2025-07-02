Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музыкальная программа шестого дня фестиваля «Виноград» в Пскове: что ждёт гостей

Музыкальную программу шестого дня фестиваля «Виноград» в Пскове опубликовали организаторы мероприятия.

Фото: ПАИ

Так, сегодня, 2 июля, на сцене в «Нижнем городе» (Финский парк) с 19:00 до 20:00 будет выступать ансамбль «Сказ» (Псков), с 21:00 до 22:00 – Djana Jazz (Псков).

В «Верхнем городе» (парк Строителей) с 17:30 до 18:30 – квартет Константина Плеханова (французский джаз из Санкт-Петербурга), с 20:00 до 21:00 – V.V. Band (Великие Луки).

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

Почти 150 выпускников школ получили медали в Пскове
02 июля 2025

Начался ремонт на круговом перекрёстке на улице Инженерной в Пскове
02 июля 2025

Украшенная орнаментами сето коллекция сувениров появилась в Псковском музее
02 июля 2025

Более 200 человек спасли за полгода при пожарах в Псковской области
02 июля 2025

Музыкальная программа шестого дня фестиваля «Виноград» в Пскове: что ждёт гостей
02 июля 2025

По пояс в воде: энергетики показали, как восстанавливают сети после непогоды в Псковской области
02 июля 2025

Псковичи Илья и Лада сыграют свадьбу на Всероссийском фестивале в народных костюмах
02 июля 2025

Жители Пскова назвали грибные места рядом с городом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...