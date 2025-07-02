Музыкальная программа шестого дня фестиваля «Виноград» в Пскове: что ждёт гостей

13:45, 02 июля 2025, ПАИ

Музыкальную программу шестого дня фестиваля «Виноград» в Пскове опубликовали организаторы мероприятия.

Так, сегодня, 2 июля, на сцене в «Нижнем городе» (Финский парк) с 19:00 до 20:00 будет выступать ансамбль «Сказ» (Псков), с 21:00 до 22:00 – Djana Jazz (Псков).

В «Верхнем городе» (парк Строителей) с 17:30 до 18:30 – квартет Константина Плеханова (французский джаз из Санкт-Петербурга), с 20:00 до 21:00 – V.V. Band (Великие Луки).

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.