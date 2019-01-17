В Минздраве одобрили идею убрать табак и алкоголь в спецмагазины

22:43, 18 января 2019, ПАИ

В Минзраве РФ поддержали идею депутата Госдумы Андрея Свинцова запретить продажу табака и спиртного в обычных магазинах и перенести эти товары в специальные торговые точки.

Как сообщает RT, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн напомнил, что в министерстве такой законопроект пытались инициировать уже много лет. По его словам, именно такую стратегию — отдельные магазины для сигарет и алкоголя — в свое время выбрали страны Скандинавии, вымиравшие от пьянства населения.

Напомним, в Госдуму внесли закон о запрете спиртного и табачных изделий в обычных магазинах. Если закон будет принят, эти товары, как и сопутствующие, можно будет продавать только в специализированных магазинах, куда не будут пускать несовершеннолетних. Автор закона считает, что его инициатива поможет снизить количество любителей покурить и выпить — как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.