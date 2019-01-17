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Экономика

Псковская делегация отправилась на «Зеленую неделю» в Берлин

18 января в Берлине (Германия) в выставочном комплексе Messe Berlin прошло торжественное открытие 84-ой Международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя 2019». Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой приняла участие в мероприятии, сообщили Псковскому агентству информации в Комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. В рамках визита Нинель Салагаева собирается принять участие в панельной дискуссии «Стратегия - эффективность: современные цифровые технологии в развитии АПК Германии и России».

«Зелёная неделя 2019» проходит с 18 по 27 января. Основанная в Берлине в 20-х годах XX века IGW является единственной в своем роде международной выставкой пищевой, сельскохозяйственной и садовой промышленности. Всего на выставке более 50 отечественных компаний презентуют порядка 200 наименований продукции. Посетителям представлена хлебобулочная и молочная продукция, кондитерские изделия, рыба, растительное масло, овощи и другие товары отечественного производства.

Открыл экспозицию Российской Федерации на выставке министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «Выставка «Зеленая неделя» является одним из крупнейших международных событий в сфере АПК. Безусловно, участие в ней имеет большое значение для России как аграрной державы, особенно в свете наших задач по развитию экспорта продукции АПК. Сегодня мы открыли здесь российскую экспозицию, в рамках которой представлены достижения отечественного сельского хозяйства, лучшая сельхозпродукция из различных регионов нашей страны. Не сомневаюсь, что она будет по достоинству оценена нашими зарубежными партнерами», – сказал глава Минсельхоза России.

В ходе официального обхода выставки российскую экспозицию посетила министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. В 2018 году объемы двусторонней торговли сельхозпродукцией увеличились почти на 17% и составили 1,6 млрд долларов.

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