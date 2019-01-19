Турнир по мини-футболу среди ветеранов прошел в Великих Луках

17:40, 20 января 2019, ПАИ

19 января в Великих Луках прошёл турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвящённый 76-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях принимали участие футболисты Пскова, Великих Лук и Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе «Луки-Энергия».

В возрастной категории 50+ ветераны города сыграли вничью с командой Великолукского района – 5:5. В возрастной категории 45+ футболисты Великих Лук обыграли команду Пскова со счетом 16:9.

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Сборная Великих Лук выступала в следующем составе: Андрей Пузыня - вратарь, Александр Антоненков, Андрей Васильев, Сергей Грабаздин, Владимир Гудков, Сергей Павлов, Роман Петров, Алексей Степанов, Андрей Тихомиров, ИгорьТрофимов.