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За езду в нетрезвом виде будут судить жителя Новосокольнического района

В суд передано уголовное дело, возбуждённое в отношении 56-летнего жителя Новосокольнического района по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина, лишённый водительских прав за езду в нетрезвом виде, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения 15 декабря 2018 года в четвёртом часу утра сел за руль автомобиля ВАЗ-21093. На улице Калинина в Новосокольниках он не справился с управлением и съехал с железнодорожной платформы.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения  свободы на срок до двух лет.

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