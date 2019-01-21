Определены победители псковского областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
Подведены итоги областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди общеобразовательных организаций Псковской области в средней возрастной группе 2005-2006 годов рождения, сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».
Победителем среди мальчиков стал Пустошкинский центр образования. Второе место заняла команда средней школы №1 Острова, а третье – средняя школа №2 города Пскова. Лучшим вратарём турнира был признан Павел Лукашевич (Пустошка), лучшим игроком — Алексей Попов (Остров).
В турнире среди девочек победила команда Псковского педагогического комплекса. «Серебро» завоевал коллектив Куньинской средней школы, а бронзу – Дедовичской средней школы №2. Лучшим вратарем турнира была признана Алина Михайлова (Куньинская СОШ), лучшим игроком — Диана Ожога (ППК).