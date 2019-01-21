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Экономика

19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве

Жителю Псковской области со средней зарплатой в 26 тысяч 696 рублей придётся 19 лет копить на покупку однокомнатной квартиры в Москве, сообщают эксперты портала «Мир квартир».

Размер зарплат для разных регионов России был взят из официально опубликованных данных Росстата. За минимальную цену квартиры в Москве аналитики портала приняли 6 млн рублей – примерно за столько можно купить однокомнатную квартиру эконом- или комфорт-класса в спальном районе.

В «квартирном» рейтинге Псковская область расположилась на 70-м месте из 84 возможных.

Быстрее всего накопят на «однушку» трудящиеся Чукотки, которые получают 94 тысячи рублей в месяц. Им придется откладывать деньги 5 лет. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, у которых зарплата достигла 86 тысяч рублей, будут ждать около шести лет. Вслед за ними идут труженики Магаданской области и москвичи, которые получают в средне 79 тысяч рублей в месяц.

Дольше всего откладывать зарплату придётся жителям Ивановской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии - 20 лет, а также Ингушетии и Дагестана - 21 год. 

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