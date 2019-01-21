Работы по содержанию дорог в центре Пскова заказала администрация города
Работы по содержанию автомобильных дорог в центре Пскова заказала администрация города. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 999 тыс. 742,68 рубля, источник финансирования - дорожный фонд с использованием средств областного бюджета и бюджета муниципального образования. Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».
Проведение аукциона запланировано на 31 января.
Срок оказания услуг - с даты заключения муниципального контракта по 28 февраля.