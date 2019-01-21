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Политика

Право Общественной палаты Псковской области назначать наблюдателей на выборах будет закреплено законодательно

Избирательная комиссия Псковской области внесла в областное Собрание депутатов проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законопроект отражает новые положения федерального избирательного законодательства, вступившие в силу в минувшем году.

Документом предложено закрепить право Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Псковской области назначать наблюдателей при проведении выборов губернатора области, депутатов Псковского областного Собрания депутатов и выборов в органы местного самоуправления.

В Избирательный кодекс Псковской области также предлагается внести поправки, касающиеся формирования регистра избирателей и участников референдума: меняется порядок предоставления главам местных администраций сведений о фактах смерти граждан для передачи их в избирательную комиссию области – сведения о государственной регистрации смерти глава местной администрации будет получать из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Кроме того, устанавливается обязанность участковой избирательной комиссии обеспечить возможность участия в голосовании вне помещения для голосования избирателям, находящимся под домашним арестом с возложением запрета выхода за пределы жилых помещений, в которых они проживают.

В связи с отменой на выборах президента РФ и депутатов Госдумы голосования по открепительным удостоверениям из Избирательного кодекса Псковской области исключаются положения, предусматривающие применение открепительных удостоверений на выборах депутатов областного Собрания или в органы местного самоуправления в случае совмещения дня голосования на этих выборах с днём голосования на выборах в федеральные органы государственной власти.

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