Проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки» реализовали в Псковской области

14:26, 31 августа 2026, ПАИ

Общеобластной проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки» успешно реализовала избирательная комиссия Псковской области в рамках подготовки к единому дню голосования в 2026 году. Мероприятия прошли во всех 26 муниципальных образованиях региона, сообщили ПАИ в облизбиркоме.

Видеозапись: телеканал «Первый Псковский»

Главной целью проекта, по словам организаторов, стала практическая демонстрация организации процесса голосования. Это отличная возможность заглянуть «за кулисы» выборов и получить ответы из первых уст.

В течение месяца участники избирательного процесса – более 1 330 членов комиссий, избиратели, кандидаты, общественники, сотрудники полиции, МЧС и Росгварции и все желающие смогли увидеть, как будут выглядеть избирательные участки в дни голосования 18, 19 и 20 сентября.

В современном избирательном участке всё продумано до мелочей. При входе установлены рамки металлодетекторов, работают сотрудники полиции, видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Участникам показали стационарные и переносные ящики для голосования (пломбы и процедуру опломбирования), сейф для хранения бюллетеней и порядок их ночного хранения. Было рассмотрено расположение членов комиссии, автоматизированное рабочее место (АРМ) для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), специально оборудованное место для избирателей с инвалидностью.

На избирательных участках также обустроены детские уголки с подарками и организацией детского голосования, а ещё – памятные подарки для тех, кто голосует впервые.

Особое внимание уделили безопасности: сотрудники силовых ведомств отработали действия в нештатных ситуациях, включая учебную эвакуацию в резервный участок-автобус.

«Проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки» – это не просто репетиция, а наш ключевой шаг к тому, чтобы каждый гражданин был уверен в прозрачности и справедливости предстоящего голосования. Мы продемонстрировали весь механизм изнутри – от строгих мер безопасности до цифровых сервисов и заботы о комфорте каждого избирателя. Тот факт, что мы получили исключительно положительные отзывы от участников, подтверждает: мы на верном пути. Максимальная открытость и честность – это не просто слова, а фундамент доверия общества к избирательной системе», – отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что модельные избирательные участки презентовали в районах Псковской области и Великих Луках.

Добавим, что более 30 тысяч жителей региона подали заявления на ДЭГ.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.