ФК «Псков-747» примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» в Петербурге

16:06, 22 января 2019, ПАИ

ФК «Псков-747» примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, который пройдёт с 18 по 23 февраля в Санкт-Петербурге во Дворце спортивных игр (ДСИ) «Зенит». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе.

21 января в Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка по подгруппам команд. В группу «А» вошли «Ленинградец» (Ленинградская область), «Звезда» (Санкт-Петербург), ФК «Смоленск», «Маркет-Света» (Санкт-Петербург), в группк «Б» - «Псков-747», СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Искра» (Смоленск), ГУТИД (Санкт-Петербург).



В прошлом году в турнире участвовали 6 команд (без «Псков-747»), которые сыграли между собой в круг, а победителем турнира стала «Звезда» (Санкт-Петербург).