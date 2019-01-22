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Спорт

ФК «Псков-747» примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» в Петербурге

ФК «Псков-747» примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, который пройдёт с 18 по 23 февраля в Санкт-Петербурге во Дворце спортивных игр (ДСИ) «Зенит». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе. 

21 января в Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка по подгруппам команд. В группу «А» вошли «Ленинградец» (Ленинградская область), «Звезда» (Санкт-Петербург), ФК «Смоленск», «Маркет-Света» (Санкт-Петербург), в группк «Б» - «Псков-747», СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Искра» (Смоленск), ГУТИД (Санкт-Петербург). 

В прошлом году в турнире участвовали 6 команд (без «Псков-747»), которые сыграли между собой в круг, а победителем турнира стала «Звезда» (Санкт-Петербург).

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