Более 23 тонн яблок неизвестного происхождения выявили псковские таможенники

20:59, 22 января 2019, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни предотвратили перемещение более 23 тонн яблок неизвестного происхождения по территории Российской Федерации и «побег» транспортных средств с товаром от должностных лиц таможенного органа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Так, на одной из автомобильных дорог юга области сотрудники таможни задержали малотоннажное транспортное средство, следующее с территории Республики Беларусь. В грузовом отсеке автомобиля находились яблоки без сопроводительных документов.

В ходе дополнительных поисковых мероприятий должностне лица таможни обнаружили еще два грузовика, также перевозящих яблоки без каких-либо документов. Водители этих транспортных средств попытались скрыться. Сотрудники таможни организовали их преследование по лесным дорогам области.

После остановки транспортных средств водители проявили неподчинение должностным лицам таможни, отказываясь следовать к месту проведения дальнейшего контроля в отношении незаконно ввезенного товара. Силовую поддержку должностным лицам мобильной группы оказал отряд быстрого реагирования таможни. После прибытия СОБРа товар в трех автомобилях под управлением водителей - нарушителей законодательства Евразийского экономического союза был доставлен на территорию охраняемого склада.

Яблоки передали региональному управлению Россельхознадзора для принятия решения, добавили в ведомстве.