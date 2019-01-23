Российские сладости будут продаваться на китайских интернет-сайтах

09:37, 23 января 2019, ПАИ

Кондитерские изделия из России будут продавать на китайских интернет-сайтах. Речь идет о крупнейших торговых площадках, в том числе о ресурсе Alibaba. Проект может быть реализован уже в этом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

К 2024 году Россия намерена вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет пищевой и перерабатывающей промышленности. По мнению специалистов Министерства, торговля сладостями может стать одним из основных направлений.

В настоящее время кондитерские изделия из России представлены в офлайн-магазинах КНР. Они пользуются большим спросом среди жителей страны. Использование популярных площадок в интернете позволит значительно поднять продажи, считают в ведомстве.

Как пояснили в Минсельхозе, сладости являются товарами агропромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, по словам представителей Российского экспортного центра, доля онлайн-продаж в сфере розничной торговли Китая составляет свыше 20%, в то время как в РФ она не превышает 5%.