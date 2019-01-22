У россиян в 2019 году будет почти на четверть больше денег — эксперты

10:34, 23 января 2019, ПАИ

Россияне с этого года приступают к наращиванию накоплений, фактически возвращаясь к сберегательной модели поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

До этого два года подряд прирост накоплений россиян был одинаковым — 4,5 трлн рублей ежегодно. Возврату к сбережениям способствуют ускорение инфляции и повышение ставок по вкладам. Таким образом, в этом году стало выгоднее копить, чем тратить.

«С 2016 года граждане совершали крупные покупки, реализуя отложенный спрос, который сформировался в кризис. Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки, и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам», - рассказал один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что говорить о полном возврате россиян к сберегательной модели поведения преждевременно. При этом в регуляторе подчеркнули, что повышение НДС, замедление роста доходов из-за падения цен на нефть, а также снижение темпов роста кредитования затормозят потребление населения.

По данным Росстата, на 1 декабря 2018 года у россиян без учета валютных вкладов было накоплено 32,2 трлн рублей. В последние полгода эта цифра почти не увеличивалась. Чуть больше 10 трлн рублей граждане хранят в ценных бумагах и наличными. Остальное приходится на рублевые депозиты.