Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг

09:30, 23 января 2019, ПАИ

Распоряжением Правительства РФ расширен список государственных услуг, которые можно получить в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Теперь в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно будет получить данные из государственных информационных систем в сфере образования, в том числе о результатах итоговой аттестации обучающегося и выданных ему документах об образовании. Также в список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств.

В пояснительной записке отмечается, что теперь начнётся работа по выведению новых услуг на Единый портал.