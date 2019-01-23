0
09:30
Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг
23:00
Псковские студенты начали стажировку в полиции
22:36
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
22:08
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
21:33
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
21:12
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
21:08
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Еще новости
Общество

Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг

Распоряжением Правительства РФ расширен список государственных услуг, которые можно получить в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Теперь в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно будет получить данные из государственных информационных систем в сфере образования, в том числе о результатах итоговой аттестации обучающегося и выданных ему документах об образовании. Также в список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств.

В пояснительной записке отмечается, что теперь начнётся работа по выведению новых услуг на Единый портал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг
23 января 2019
Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг
Псковские студенты начали стажировку в полиции
22 января 2019
Псковские студенты начали стажировку в полиции
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
22 января 2019
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
22 января 2019
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
22 января 2019
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
22 января 2019
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей 1
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует
22 января 2019
Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует

Идет загрузка...