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Житель Плюсского района повторно пойман пьяным за рулём

Вечером 21 января в Плюсском районе на дороге Заполье - Гдов задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21053. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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