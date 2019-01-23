Житель Плюсского района повторно пойман пьяным за рулём

11:46, 23 января 2019, ПАИ

Вечером 21 января в Плюсском районе на дороге Заполье - Гдов задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21053. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.