Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году

12:17, 23 января 2019, ПАИ

Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев.

По его словам, это позволит повысить уровень безопасности при передаче данных, ускорить процесс передачи больших объемов информации между промышленными предприятиями и технопарками.

Промышленный интернет - одна из технологий цифровой экономики, которая предусматривает подключение к сети интернет любого оборудования, в том числе различных датчиков, автоматизированных систем управления технологическими процессами на заводах. Специалисты могут контролировать все параметры производства и оборудования, вплоть до уровня шума в цехах или концентрации вредных веществ в производственных помещениях. Крупные предприятия, а также учреждения и госструктуры могут максимально оперативно обмениваться данными, для чего будут использовать максимально защищенный канал связи.

«В открытом виде промышленного интернета в Псковской области нет, но у нас на юге развивается крупный промышленный кластер, «Кванториум», поэтому с 2019 года в области появится промышленный интернет. Он будет работать в пилотном режиме. Эффект его в том, что ускорится время на обработку и передачу данных, будем также тратить меньше ресурсов на работу с данными, а также специалисты смогут быстрее принимать решения и давать прогнозы, плюс повысится защищенность данных», - уточнил Денис Матвеев.

Благодаря использованию промышленного интернета на предприятиях увеличивается производительность труда, заверил руководитель управления. Кроме того, применение технологии способствует росту валового национального продукта. Пока российский рынок находится в начале освоения технологий промышленного интернета, он в основном внедряется в крупных компаниях, в первую очередь в горнодобывающей отрасли, атомной энергетике и машиностроении.