450 килограммов сыра вернули в Белоруссию специалисты псковского Россельхознадзора

13:26, 23 января 2019, ПАИ

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок Невельского района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 450 килограммов сыра. Он был произведён на ОАО «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» и перевозился из Белоруссии в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

На сыр у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Кроме того, груз перевозился в машине без холодильного оборудования, что является нарушением правил транспортировки готовой молочной продукции.

Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.