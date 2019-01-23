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450 килограммов сыра вернули в Белоруссию специалисты псковского Россельхознадзора

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок Невельского района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 450 килограммов сыра. Он был произведён на ОАО «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» и перевозился из Белоруссии в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

На сыр у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Кроме того, груз перевозился в машине без холодильного оборудования, что является нарушением правил транспортировки готовой молочной продукции.

Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

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