Количество пожаров сократилось в Великих Луках в 2018 году

14:07, 24 января 2019, ПАИ

Количество пожаров сократилось в Великих Луках в 2018 году. Об этом рассказал начальник городского отдела надзорной деятельности Сергей Тимофеев на общегородском совещании 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, в прошлом году на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 55 пожаров, в которых погибли 5 человек и 14 пострадали. Сравнивая количество пожаров с 2017 годом, Сергей Тимофеев отметил снижение их числа на 8,3%. В то же время в 2017-м не было погибших на пожарах людей. Самой распространенной причиной возгораний Сергей Тимофеев назвал неосторожное обращение с огнем, в том числе – несовершеннолетними. З

Он выделил среди основных задач отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки на 2019 год активизацию профилактической работы, направленной на снижение числа пожаров и их последствий.

Председатель Комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин рассказал об итогах работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в декабре 2018 года. Он подчеркнул, что чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за указанный период не случилось.

Николай Шмоткин заметил, что благодаря совместной слаженной работе комитета с городскими службами и комплексу принятых превентивных мер новогодние и рождественские праздники прошли спокойно, в штатном режиме. Происшествий, которые могли бы перерасти в крупномасштабную чрезвычайную ситуацию, в период с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года зафиксировано не было, добавил он.

Докладчик также сообщил, что в период проведения крещенских купаний возле купели, оборудованной с соблюдением необходимых мер безопасности, дежурили спасатели и машины Скорой помощи, была развернута палатка и пункт раздачи горячего чая. Всего желающих окунуться в купель набралось более 600 человек.

Николай Шмоткин поблагодарил членов Комиссии администрации города по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также руководителей территориальных федеральных ведомств и организаций, пожарных и спасателей за весомый вклад в обеспечение безопасности населения Великих Лук в 2018 году и выразил уверенность, что в 2019-м данная работа будет еще более плодотворной.