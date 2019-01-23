Рост стоимости молока на 5–15% в России спрогнозировали эксперты

09:35, 25 января 2019, ПАИ

В первой половине текущего года натуральное молоко подорожает в России на 5–15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке. С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.

По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.

В Минсельхозе заявили, что внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве заверили, что государство создало условия для стабилизации цен на молоко.