Рост стоимости молока на 5–15% в России спрогнозировали эксперты
В первой половине текущего года натуральное молоко подорожает в России на 5–15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке. С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.
По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.
В Минсельхозе заявили, что внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве заверили, что государство создало условия для стабилизации цен на молоко.