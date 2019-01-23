0
13:00
История одного банкротства
12:17
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
21:12
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
19:18
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
14:05
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
11:11
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
Еще новости
Экономика

Рост стоимости молока на 5–15% в России спрогнозировали эксперты

В первой половине текущего года натуральное молоко подорожает в России на 5–15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке. С середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров.

По мнению экспертов, изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко, что, в свою очередь, отразится на стоимости продукта. Кроме того, рост цен будет вызван увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.

В Минсельхозе заявили, что внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве заверили, что государство создало условия для стабилизации цен на молоко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
23 января 2019
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
22 января 2019
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей 4
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
21 января 2019
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине 2
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
21 января 2019
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве 3
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
16 января 2019
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
12 января 2019
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго 1

Идет загрузка...