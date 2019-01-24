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После общения с приятелями пскович лишился смартфона и денег

Кражу смартфона и денег у псковича раскрыли полицейские по «горячим следам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 января в Пскове молодой человек встретился на Запсковье со своими приятелями, сначала общение проходило на улице, а затем - в офисе со спиртным. В итоге пскович обнаружил, что лишился своей банковской карты и смартфона, а вскоре выяснилось, что с похищенной карты кто-то снял 15 тысяч рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска микрорайона «Запсковье» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в краже. Им оказался один из знакомых потерпевшего, который участвовал во встрече. Это безработный, ранее судимый 25-летний пскович. Похищенные деньги и смартфон изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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