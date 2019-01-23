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Экономика

Орешкин оценил итоги форума в Давосе

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе, в отличие от предыдущих лет, прошел с более негативным настроем, считает руководитель российской делегации, министр экономического развития Максим Орешкин.

Причиной этого «негатива» он назвал накопившиеся проблемы. Как сообщает ТАСС, на итоговой пресс-конференции в Давосе Орешкин отметил, что мировой экономический рост сильно серьезно замедлился в конце прошлого года. В итоге все аналитики снизили прогнозы на текущий год.

Еще одна причина, по мнению Орешкина, заключается в том, что всем стало очевидно: проблемы экономики, возникшие в последние пару лет, появились из-за долгосрочных трендов и не получится быстро улучшить ситуацию. Отсюда, добавил Орешкин, наблюдается определенная растерянность глобальных лидеров, понявших что быстрого выхода из ситуации не будет.

По словам министра, участники форума констатировали, что глобальная экономика начинает распадаться на «зоны», это США, Европа, Китай, Япония и Юго-Восточная Азия. Орешкин добавил, что позиция участников форума такова: странам необходимо заняться решением своих внутренних проблем, только через их решения удастся найти решения для проблем глобального уровня.

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