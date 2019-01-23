0
13:00
История одного банкротства
12:17
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
21:12
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
19:18
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
14:05
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
11:11
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
Еще новости
Экономика

Козак: вопрос о введении соцнормы энергопотребления закрыт

Вопрос о введении дифференциации тарифов (соцнормы) для населения в электроэнергетике закрыт, заявил журналистам заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. «Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению этого вопроса.— ред.) — бесполезно. Он закрыт»,— приводит «Интерфакс» слова Козака.

Вице-премьер назвал причиной такого решения то, что финансовая нагрузка на граждан и так растет: «В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить».

Дмитрий Козак заявил, что правительство намерено сосредоточиться на реализации других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса. «Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется»,— рассказал он.

По словам вице-премьера, добросовестные потребители, зарезервировавшие и использующие сетевую мощность, на 100 млрд руб. субсидируют тех, кто зарезервировал сетевую мощность с запасом, но не использует ее. «Это оказывает существенное давление на тариф»,— сказал Дмитрий Козак.

Ранее стало известно, что правительство «на неопределенный срок» отложило обсуждение соцнормы на электроэнергию для населения. Новый механизм мог привести к повышению цен на «сверхпотребление» свыше 300 и 500 кВтч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с электроплитами и сельского населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
23 января 2019
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
22 января 2019
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей 4
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
21 января 2019
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине 2
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
21 января 2019
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве 3
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
16 января 2019
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
12 января 2019
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго 1

Идет загрузка...