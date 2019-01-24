В Дновском районе ночью сгорела баня

11:44, 26 января 2019, ПАИ

В 6:10 26 января в ГУ МЧС России по Псковской обалсти поступило сообщение о возгорании бани в деревне Выскодь Дновского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В 2:24 поступило сообщение о возгорании мусора в Пскове на улице Стахановская. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.