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Дениса Руденко, ушедшего из дома на новогодних праздниках, разыскивают в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району разыскивает 32-летнего Дениса Руденко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 5 января 2019 года он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района. До настоящего времени местонахождение молодого человека неизвестно.

На вид Денису Руденко 35 лет, рост 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие, оттопыренные.  Волосы волнистые темно-русые собраны в хвостик.

Особые приметы: шрамы на животе. Был одет в синие джинсы, темную куртку, полуботинки, вязаную шапку темного цвета.

Всех, кто располагает  информацией  о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8 (8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

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