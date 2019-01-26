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Жилой дом сгорел в плюсской деревне Лышницы

В 1:08 27 января 2019 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме в плюсской деревне Лышницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание ликвидировали два пожарных расчёта.

В 19:34 26 января спасателям поступило сообщение о возгорании бани в Историческом переулке Пскова. В 19:55  поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Ю. Иванова в Дедовичах.  В 20:56 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Железнодорожной в Плюссе. В 21:39 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Замежничье Гдовского района.

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