Жилой дом сгорел в плюсской деревне Лышницы

11:21, 27 января 2019, ПАИ

В 1:08 27 января 2019 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме в плюсской деревне Лышницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание ликвидировали два пожарных расчёта.

В 19:34 26 января спасателям поступило сообщение о возгорании бани в Историческом переулке Пскова. В 19:55 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Ю. Иванова в Дедовичах. В 20:56 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Железнодорожной в Плюссе. В 21:39 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Замежничье Гдовского района.