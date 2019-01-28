На 30% может подорожать потребительская корзина в России

10:53, 28 января 2019, ПАИ

Потребительская корзина в России может подорожать на 30% в связи с тем, что в неё предложили добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц. Соответствующую инициативу направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы организации по научной работе Алексея Камбарова.

В то же время специалисты рекомендовали сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли.

Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Также эксперты просят добавить на 17% больше овощей и фруктов.

По словам Алексея Камбарова, диетологи обеспокоены увеличением числа россиян, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения.

Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков отметил, что специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров. При этом стоимость корзины будет колебаться в зависимости от региона. Самой дорогой она будет на севере страны.