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Экономика

Бюджетный комитет Псковского облсобрания согласовал возможность субсидирования перевозок школьников

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике одобрил внесение изменений в статью 12 регионального закона «Об образовании», касающихся финансирования организации бесплатной перевозки школьников, проживающих в одном районе, а обучающихся в другом. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 января.

И. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков рассказал, что изменения вносятся в связи с необходимостью приведения областного закона в соответствие с федеральным. 

На сегодняшний день на территории области перевозка учащихся в образовательные организации, находящиеся на территории иного муниципального района, обеспечена путём функционирования регулярной межмуниципальной маршрутной сети. Однако федеральный законодатель обязывает субъекты РФ предусмотреть порядок компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории другого района или городского округа.

В связи с этим законопроект предусматривает предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов. Выделение районам финансовых средств из областного бюджета произойдёт в случае возникновения ситуации, при которой транспортная доступность муниципальных образовательных организаций по месту жительства обучающихся не будет обеспечена за счёт регулярной межмуниципальной маршрутной сети.

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