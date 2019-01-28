За попытку пересечь границу с ЕС в Псковской области пятерых вьетнамцев отправят в колонию

18:09, 29 января 2019, ПАИ

Пыталовский районный суд признал пятерых вьетнамцев виновными в попытке пересечь государственную границу РФ (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК РФ) и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

В суде установлено, что 25 сентября 2018 года, около 17:00, обвиняемые, находясь на территории Красногородского района, не имея при себе действительных документов на право выезда из РФ, пешком направились через лесной массив в сторону государственной границы России и Латвии с целью ее незаконного пересечения.

Однако, они не дошли 4800 метров до линии государственной границы, и их задержали сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.