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Происшествия

Пьяный житель Опочки бродил по городу и ломал всё, что попадалось на пути

Пьяный житель Опочки бродил по городу и ломал всё, что попадалось на пути. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

«Вот и прошли очередные выходные, запомнившиеся нам одним особо выдающимся событием. Один антигражданин решил продемонстрировать свою физическую подготовку и силу характера необычным способом — попытался сломать всё, что попадалось на пути. Но оказалось, что дорожный знак крепче даже самого сильного желания проявить себя. Сейчас этот «герой» находится в местах временного содержания, пока компетентные органы решают его судьбу», - отметил Юрий Ильин.

Он также обратился к жителям округа и города с просьбой беречь его.

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