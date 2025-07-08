Пьяный житель Опочки бродил по городу и ломал всё, что попадалось на пути

08:07, 08 июля 2025, ПАИ

Пьяный житель Опочки бродил по городу и ломал всё, что попадалось на пути. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

«Вот и прошли очередные выходные, запомнившиеся нам одним особо выдающимся событием. Один антигражданин решил продемонстрировать свою физическую подготовку и силу характера необычным способом — попытался сломать всё, что попадалось на пути. Но оказалось, что дорожный знак крепче даже самого сильного желания проявить себя. Сейчас этот «герой» находится в местах временного содержания, пока компетентные органы решают его судьбу», - отметил Юрий Ильин.

Он также обратился к жителям округа и города с просьбой беречь его.