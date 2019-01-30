Погрануправление Псковской области: На российско-белорусском участке границы участились попытки провоза контрабанды

17:04, 30 января 2019, ПАИ

На российско-белорусском участке государственной границы в Псковской области участились попытки незаконного перемещения грузов и товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Недалеко от населенного пункта Козлово Невельского района пограничники задержали три малотоннажных грузовых автомобиля марки «Газель» под управлением россиян. Транспортные средства с яблоками польского происхождения общим весом около 15 тонн следовали объездным проселочным дорогам. У водителей не было при себе необходимых товарно-сопроводительных документы и фитосанитарных сертификатов на груз.

Груз передан сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В районе деревни Лобок стражи границы пресекли попытку ввоза на территорию страны партии досок из дерева хвойных пород без соответствующей документации. В грузовом автомобиле марки «Скания» находилось порядка 22 тонн груза. Груз также передан специалистам компетентных органов для проведения процессуальных действий.

В районе населенного пункта Шульги сотрудники Управления задержали автомобиль марки «Ситроен» под управлением 40-летнего гражданина сопредельного государства, который попытался перевезти лом цветного металла весом около полутонны. Как и в других случаях, необходимая сопроводительная документация на груз у водителя отсутствовала. Металл вместе с водителем переданы сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии.