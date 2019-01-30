Житель Бежаницкого района отправится на 350 часов обязательных работ за хищение четырёх автомобильных радиаторов

19:40, 30 января 2019, ПАИ

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаницкого района в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в суде установлено, что обвиняемый в июне и сентябре 2018 года совершил хищение 4 радиаторов охлаждения с транспортных средств, принадлежащих потерпевшим, в результате чего последним причинил ущерб на общую сумму 14 000 рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 в границах административно-территориального образования «Бежаницкий район» обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 350 часов обязательных работ, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда в виде штрафа.

Приговор суда вступил в законную силу.