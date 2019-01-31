Свой кредитный рейтинг смогут узнать россияне

09:10, 31 января 2019, ПАИ

С 31 января вступают в силу поправки в закон о кредитных историях, дающие право каждому россиянину вместе с кредитной историей запросить свой кредитный рейтинг, сообщает «Российская газета».

Рейтинг учитывает наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории. В результате выводится определенный балл: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

По словам гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, даже очень высокий рейтинг - не стопроцентная гарантия одобрения кредита. Окончательное решение - за банком. Более того, теперь россияне смогут бесплатно запрашивать в бюро кредитных историй свою персональную историю не один раз в год, а два. Один раз в бумажной, другой раз - в электронной форме.

Появилась также возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через «личные кабинеты» банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.