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Экономика

Свой кредитный рейтинг смогут узнать россияне

С 31 января вступают в силу поправки в закон о кредитных историях, дающие право каждому россиянину вместе с кредитной историей запросить свой кредитный рейтинг, сообщает «Российская газета».

Рейтинг учитывает наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории. В результате выводится определенный балл: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

По словам гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, даже очень высокий рейтинг - не стопроцентная гарантия одобрения кредита. Окончательное решение - за банком. Более того, теперь россияне смогут бесплатно запрашивать в бюро кредитных историй свою персональную историю не один раз в год, а два. Один раз в бумажной, другой раз - в электронной форме.

Появилась также возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через «личные кабинеты» банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.

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