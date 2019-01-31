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Экономика

Псковские специалисты Россельхознадзора оставили декоративных птиц без французского корма

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийском участке Государственной границы РФ ввоз 19,9 тонн корма для декоративных птиц. Продукция следовала автомобильным транспортом из Франции в Республику Казахстан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы выявили несоответствие информации о наименовании и адресе предприятия-изготовителя, нанесенной на маркировочные этикетки продукции и заявленной в ветеринарном сертификате. Также было установлено, что предприятие-изготовитель не включено в Реестр организаций, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза. Кроме того, отсутствовало разрешение Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз корма.

Груз вернули отправителю.

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