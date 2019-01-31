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Экономика

Игорь Сильченков рассказал о способе формирования тарифа на перевозки в Псковской области

И. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков рассказал о способе формирования тарифа на перевозки ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». «Этот тариф не с потолка», - заявил он на 28-й сессии Псковского областного Собрания шестого созыва 31 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сильченков сообщил, что предприятие плотно работает с Комитетом по тарифам и энергетике Псковской области, и пояснил, что учитываются не только затраты на топливо, но на запчасти, зарплаты водителям, которые требуется повышать, так как есть «кадровый голод» в этой сфере.

Данным вопросом заинтересовался депутат Алексей Севастьянов, который констатировал, что стоимость проезда завязана на цену за литр бензина. Он уточнил, становятся ли транспортные перевозки «самовыживаемыми» при увеличении цены за билет до 32 рублей, на что получил утвердительный ответ. В связи с этим депутат заметил, что в Европе есть практика субсидирования транспортных предприятий, в том числе, возмещения стоимости проезда льготных категорий граждан. Он также подчеркнул, что субсидия должна быть оправдана.  

 

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