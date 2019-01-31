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Экономика

Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля

С 1 апреля планируется запустить ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой. Об этом сообщил и. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков на 28-й сессии областного Собрания сегодня, 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Сильченкова, также планируется изменить расписание: из Пскова самолёты будут летать в 7:00, из Москвы – в 22:45.

Он уточнил, что для организации регулярного авиасообщения проводится большая работа. В частности, есть планы на 2,5 километра удлинить взлетную полосу и внедрить в аэропорту новую свето-сигнальную систему.  

Также Игорь Сильченков сообщил, что перед комитетом по транспорту стоит задача возобновить приостановленный сертификат эксплуатанта ОАО «Псковавиа». По его словам, в этом плане ведётся работа, подготовлен необходимый пакет документов.

Напомним, авиакомпания запустит ежедневный авиарейс «Москва-Псков-Москва» и скорректирует расписание полетов по договорённости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Совета директоров «Азимута» Павлом Удодом. 

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