Игорь Сильченков: Нужно выстроить взаимодействие между администрацией Псковской области и «Организатором перевозок»

12:57, 31 января 2019, ПАИ

Нужно выстроить взаимодействие между администрацией Псковской области и ГКУ «Организатор перевозок», заявил и. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Игорь Сильченков на 28-й сессии областного Собрания шестого созыва 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос депутата Льва Шлосберга о том, входит ли сохранение ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в новую концепцию трёхуровневой системы, Игорь Сильченков сказал, что пока не понятно, останется ли предприятие государственным или изменит форму собственности. Он подчеркнул, что сейчас стоит задача «поднять с колен» Псковпассажиравтотранс, а что касается работы перевозчика на маршрутах, будут проводится конкурсные процедуры.

Также Лев Шлосберг поинтересовался, кто несет ответственность за каровую политику в отношении руководства предприятия.

«По кадровой политике пояснить ничего не могу, потому назначения проходят через собственника предприятия – комитет по имуществу», - ответил Игорь Сильченков. Он добавил, что назначения проводятся на конкурсной основе и с представлением документов всех желающих в законном порядке.

Комментируя вопрос о контроле за деятельностью руководства предприятия, Игорь Сильченков сказал, что, вероятно, в этом направлении есть недоработки, в том числе комитета по транспорту. Он заметил, что государственные предприятия - самостоятельные организации, они предоставляют отчетность, но ежедневно контролировать крупное предприятие сложно. «Есть определенная доля доверия к сотрудникам предприятия, и есть над чем работать. Думаю, «Организатор перевозок» справится с этим, - заключил спикер.