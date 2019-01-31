Льготы по аренде земельных участков, находящихся в госсобственности, установлены в Псковской области

13:15, 31 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в статью 1 Закона Псковской области «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в собственности Псковской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит сегодня, 31 января.

Законопроект устанавливает льготу по арендной плате за использование земельных участков, находящихся в госсобственности. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка, предоставленного в аренду по результатам проведения аукциона, предложено установить в размере 90% от размера арендной платы, определённой по результатам проведения такого аукциона.

Льгота устанавливается для малого и среднего бизнеса в соответствии с положениями федерального законодательства.