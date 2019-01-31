Поправки в Налоговый кодекс РФ поддержали псковские депутаты

14:49, 31 января 2019, ПАИ

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования администрирования отдельных налогов) поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 28-й сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект разработан в целях совершенствования налогообложения имущества физических лиц и организаций, упрощения взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, в том числе упрощение процедуры администрирования налога на доходы физических лиц.

Председатель комитета областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов рассказал, что с просьбой поддержать закон в облсобрание обратилось Управление федеральной налоговой службы по Псковской области. По словам парламентария, как правило, такое совершенствование улучшает состояние налогоплательщиков. В связи с этим комитет поддержал предложенные поправки.

Принятое постановление будет направлено в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.