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Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером

31 января между островом Залита в Псковском озере и материком потерпел крушение мотопараплан. Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящее время ведутся поиски парапланериста.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, парапланерист совершил жёсткую посадку между островом Белова и Залита. Сейчас к месту происшествия направляются сострудники аварийно-спасательных служб, которые всё ещё находятся в пути, поэтому о состоянии пилота пока ничего неизвестно.
 

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