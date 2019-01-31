Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером

17:12, 31 января 2019, ПАИ

31 января между островом Залита в Псковском озере и материком потерпел крушение мотопараплан. Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящее время ведутся поиски парапланериста.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, парапланерист совершил жёсткую посадку между островом Белова и Залита. Сейчас к месту происшествия направляются сострудники аварийно-спасательных служб, которые всё ещё находятся в пути, поэтому о состоянии пилота пока ничего неизвестно.

