Шесть лет тюрьмы получил себежанин за убийство матери по причине нравоучений

21:53, 31 января 2019, ПАИ

Себежский районный суд признал виновным 36-летнего местного жителя в причинении смерти матери за нравоучения (часть 4 статьи 111 УК РФ) и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 21 сентября 2018 года в Себеже злоумышленник, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на упреки 67-летней матери по поводу его аморального поведения, нанес последней множество ударов кулаками и ногой в голову, после чего лег спать. В результате полученной черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась на месте преступления.