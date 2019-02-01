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280 тысяч заплатит пскович за попытку выведать у пограничников государственную тайну

Вступил в законную силу приговор Псковского областного суда в отношении местного жителя, задержанного пограничниками при попытке получения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. 

В сентябре прошлого года осужденный попытался выяснить у сотрудников управления информацию о системе охраны государственной границы и расстановке пограничных нарядов. С использованием добытых сведений молодой человек планировал организовать канал незаконной миграции иностранных граждан в страны Евросоюза. На совершение преступления злоумышленник пошел в целях обогащения, уточнили в погрануправлении.

Преступные предложения были зафиксированы, мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Решением суда задержанный признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), и приговорен к выплате штрафа в размере 280 тысяч рублей. 

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