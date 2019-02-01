280 тысяч заплатит пскович за попытку выведать у пограничников государственную тайну

09:02, 01 февраля 2019, ПАИ

Вступил в законную силу приговор Псковского областного суда в отношении местного жителя, задержанного пограничниками при попытке получения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В сентябре прошлого года осужденный попытался выяснить у сотрудников управления информацию о системе охраны государственной границы и расстановке пограничных нарядов. С использованием добытых сведений молодой человек планировал организовать канал незаконной миграции иностранных граждан в страны Евросоюза. На совершение преступления злоумышленник пошел в целях обогащения, уточнили в погрануправлении.

Преступные предложения были зафиксированы, мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Решением суда задержанный признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), и приговорен к выплате штрафа в размере 280 тысяч рублей.